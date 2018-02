Dygtige faglærte falder ikke ned fra himlen

Læserbrev: For Metal Vest er det altid glædeligt, når virksomheder skal bruge nye medarbejdere. I Dansk Metal er vi en aktiv medspiller, som virksomhederne altid kan kontakte, når de skal bruge dygtige faglærte. Helt gratis.

I Syddanmark kom mere end 350 medlemmer i nyt job sidste år via deres Metal-afdeling. Det er kun muligt, fordi vi kender Syddanmarks virksomheder via vores jævnlige virksomhedsbesøg og mange tillidsrepræsentanter.

Det var derfor dejlige nyheder, da man for et par uger siden kunne læse i JydskeVestkysten, at bl.a. Semco Maritime og Muehlhan i øjeblikket er på intensiv jagt efter op mod 200 mand til genopbygning af Tyra-feltet i Nordsøen.

En tiltrængt jobfest i Vestjylland, da især vores offshoremedlemmer har været ramt af stigende arbejdsløshed i løbet af efteråret 2017. Men hvis jobfesten ikke skal ebbe ud i sandet er det - som altid - helt nødvendigt, at alle gode kræfter samarbejder.

Her tænker jeg på virksomheder, erhvervsskoler, jobcenter og Metal Vest. På den måde kan vi sikre det rette match mellem virksomhedernes efterspørgsel og medarbejdernes kompetencer. En ren "win-win" for alle parter, hvor vi samtidig løfter dansk energiforsyning.

Men hvor blev samarbejdet af?

Vi kunne f.eks. se på Facebook, at det lokale AMU-center indkaldte til jobmesse, hvor vi i Metal Vest ikke var blevet inddraget eller informeret. Vi kunne også se, at firmaer straks gik i pressen med budskabet om, at det nu var nødvendigt med udenlandsk arbejdskraft.

Den manglende dialog er en skam, da vores fornemmeste opgave er at få alle vores ledige medlemmer i nyt job. Vi har f.eks. flere svejsere, der typisk med lidt opkvalificering og nyt svejsecertifikat kunne besætte nogle af jobbene på Nordsøen.

Så budskabet fra Metal Vest er klart: Kontakt os næste gang virksomheden har brug for dygtige faglærte medarbejdere, eller når AMU-centret igangsætter opkvalificering. Vi tager telefonen hver gang.

Vi er dog fortrøstningsfulde.

For på trods at det manglende samarbejde sender vi naturligvis jobannoncerne om Tyra-feltet ud til alle vores ledige medlemmer. For der skal ikke herske nogen tvivl. Vores ledige medlemmer er parate til at tage fat, når chancen byder sig.