Drikkevand Indgå nu en aftale

Læserbrev: Vi har det rene vand, det skal blot bevares.

Det rene vand er næsten gratis - blot kræver det god vilje, og her mener jeg velvilje fra landboforeningernes side ved at lave en aftale om at undlade sprøjtning ved drikkevandsboringer mellem kommunerne og de berørte landmænd på de berørte arealer. Det drejer det sig om at undlade planteværn på de berørte arealer og en kompensation på nogle tusinde kroner pr hektar pr år, så alle parter er tilfredse.

Gerne en landsomfattende aftale mellem parterne under medvirken af KL for at gøre det ensartet. Hvor svært kan I gøre det for jer selv, 600 millioner kommer det aldrig til at koste, for metoden med først at forurene og derefter rydde op findes ikke. Heller ikke at betale vandværkernes søgen efter nye kilder, for arbejdet består i at undgå enhver risiko for forurening. Det drejer sig om rettidig omhu.