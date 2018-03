Din Forsynings arrogante bestyrelsesformand

Læserbrev: Der skal pludselig spares hos Din Forsyning. Der er ikke råd til brevstemmer.

Set på baggrund af at Din Forsyning i 2017/2018 har brugt 338.995 kroner af forbrugernes midler på sponsorater, forekommer denne pludselige spareiver besynderlig.

Disse sponsorater er ikke udbetalte med hjemmel i Din Forsynings vedtægter, men alene noget en enig bestyrelse egenmægtigt har bestemt. Sponsoraterne har formentlig udmøntet sig i gratis billetter til bestyrelsesmedlemmerne med familie til diverse fodbold/håndboldkampe samt andre aktiviteter i de berørte klubber.

Sponsoraterne er komplet malplacerede, idet Din Forsyning jo ikke er et foretagende, der skal reklamere for sig selv, da forbrugerne jo nærmest er tvunget ind.

Når Anders Linde på arrogant vis fortæller Jørn Petersen fra Ølgod, at han "bare kan se at komme afsted til Esbjerg for at stemme", går han langt over stregen.

Stig du bare ned af den høje hest, Anders Linde, og giv Jørn Petersen en undskyldning. Du er til for forbrugerne, og ikke omvendt. Har du endnu ikke fattet dette, må vi have gang i en underskriftindsamling med krav om en ekstraordinær generalforsamling for at stoppe noget i opløbet, der med din indstilling meget vel senere kunne udarte sig til en ny EWII eller VUC Syd sag.