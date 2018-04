Det virkelige liv

Læserbrev: Mandag den 19. marts afsender jeg et brev, en boblekuvert 23 x 17 cm, vægt lige under 20 gram, porto kr. 9.00 fra Post Nord postekspeditionen Kvickly Grindsted, sådan et brev kan tage op til fem dage inden det når frem, og det er ok.

Brevet sendes til adresse på Sjælland, 3650 Ølstykke, der er jo en forventning om, at det når frem senest efter fem dage.

Men virkeligheden vil noget andet, modtageren forespørger om ikke snart det kommer, men jeg kan blot meddele, at det er afsendt.

Den 4. april ringer modtager og meddeler, at nu er det kommet! Nå, men det var jo også kun ni hverdage undervejs, for brevet har jo sikkert holdt "påskeferie", så der har det ikke kunnet bevæge sig hen over Danmark.

Efterhånden forstår man jo bedre og bedre, hvorfor det går ad H til for Post Nord.

Så læren er vel: Brug en anden transportør - det er vist mere pålidelig.

N.B. hørte i dag at medarbejdere i Post Nord strejkede, nå ja, - men det gør vel ikke den store forskel !