Læserbrev: Den danske model skal være upolitisk for at opnå den respekt og effekt, der kun kan opnås ved at arbejdsmarkedets parter - uden politisk indblanding - forhandler tilblivelsen af en overenskomst, som giver ro og stabilitet på arbejdsmarkedet, og er misundt og forsøgt kopieret i store dele af udlandet.

Den store egoistiske klapjagt på stemmer og medlemmer i dagens Danmark kaster desværre grus i arbejdet med den danske model. De borgerlige partier blander sig i selve grundessensen ved at fjerne fleksibiliteten ved at halvere dagpengeperioden, så arbejdsgiverne får sværere ved at tilpasse sig behovet for arbejdskraft, fordi det naturligt bliver modgået, med krav om længere opsigelsesvarsler. De samme partier laver også undergravende politik ved destruktivt at støtte op om de uvirksomme gule fagforretninger.

Mette Frederiksen har vist respekt og ansvarlighed over for den danske model, ved ikke at blande sig i arbejdet med overenskomsten, så længe arbejdsmarkedets parter forhandler, modsat andre politikere, der har følt sig fristet til egoistisk og populistisk at blande sig, mens forhandlingerne finder sted, til stor skade for arbejdsmarkedet frihed.