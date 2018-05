Danskerne skal høres

Læserbrev: Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper ønsker ikke at næste folketingsvalg bliver et udlændingevalg. Det gjorde hun klart på partiets årsmøde.

Enhedslisten ønsker ikke, at vælgerne vurderer den store indvandring og de negative følgevirkninger.

Når man læser Danmarks Statistik er der absolut grund til at koncentrere sig om indvandringens alvorlige følgevirkninger fra ikke-vestlige lande. Det gælder overkriminaliteten, underbeskæftigelsen, underuddannelsen og overforsørgelsen på skatteborgernes regning.

Indvandrerbyrden er altså stor, og Nye Borgerlige vil, at der bliver lyttet til vælgerne i indvandrings-spørgsmålet.

Nye Borgerlige ønsker at gribe fat om nældens rod for at stoppe denne afvikling af Danmarks frie og trygge samfund. Nye Borgerlige ønsker at gennemføre tre ufravigelige krav til enhver politiker, som ønsker partiets opbakning til at danne regering, nemlig:



At indføre asylstop

At kriminelle udlændinge udvises konsekvent.

At udlændinge, der opholder sig i Danmark, forsørger sig selv.

Nye Borgerliges mandater vil efter det kommende valg med de afgørende mandater kræve disse tre punkter gennemført, hvis vi skal støtte en statsminister, f.eks. Lars Løkke.

Pernille Skipper vil ikke høre vælgerne i indvandringsspørgsmålet. Det vil Nye Borgerlige, liste D.