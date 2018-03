Danmark set fra en pensionist-vinkel

Læserbrev: Nationalbankdirektøren gav i sidste uge udtryk for en optimistisk holdning til rigets tilstand. Pressen fulgte op med at meddele, at den meget omtalte LO-familie med børn snart kan forvente en reallønsstigning månedligt på hele 2.330 kr.

Jeg er stolt over, at jeg som selvhjulpen pensionist er med til finansiering af dette reallønsløft i form af, at jeg ikke samtidig får et nogenlunde løft af min rene folkepension, der i øvrigt for år tilbage mistede 0,3 pct. i regulering hver gang arbejdsmarkedet fik fuld regulering Min fagforeningsformand i Ældresagen (Bjarne Hastrup) gør såmænd en rimelig indsats for at hjælpe pensionisterne. De gode folk i Ældresagen sender rigtig mange gode forslag til Christiansborgs partier. Heldigvis er arkivpladsen der stor, så informationerne kan gemmes til bedre tider for vort land. Landets godt en million pensionister - der repræsenterer ca. 50 mandater til folketinget - bliver skam også en gang imellem positivt omtalt af bl.a. Bjarne Hastrup i de 1 1/2 minut han får tildelt i TV. Landspolitikerne holder fra tid til anden også skåltaler, men glemmer så hvad de har sagt efterfølgende - men der er jo også så meget de skal tage sig af.Nu kommer foråret og for mange rejselysten. Så kan det arbejdende Danmark - efter en evt. konflikt på arbejdsmarkedet - hvile ud på en lille charterrejse betalt af Nationalbankdirektøren. Tak for ordet.