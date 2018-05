Danmark har brug for udenlandske transportvirksomheder

Læserbrev: Direktør Hans Otto Sørensen's indlæg i JydskeVestkysten om udenlandske transportører og chauffører er nøjagtig den holdning, som vi er flere, der har forsøgt at fortælle danske politikere, men desværre uden held, da det også i denne sag er DF, der styrer de politiske forhold.

Det er nemlig helt korrekt, at med de nye vedtagne restriktioner på parkeringsforhold for lastbiler, så vil udenlandske transportører helt klart blive af et mindre antal på de danske veje, også mht. bøderne, som er urimeligt skruet op overfor et bestemt erhverv, men ikke gældende for alle.

Transportører holder fortrinsvis KUN på rastepladser for at overholde loven om køre- og hviletider, som politikerne har pålagt vort erhverv. Det skal man nu straffes for.

Derudover holder flertallet af transportvirksomheder ikke unødigt på rastepladserne. Det har man ikke råd til, hjulene skal rulle for at tjene penge og holde samfundet i gang, og industrien har hermed brug for dem alle. Det ville være en katastrofe for Danmark, når godset ikke kunne flyttes ud af eller ind i landet, grundet manglende lastekapacitet, der allerede ofte er en mangelvare.

At et liberalt parti som Venstre bakker DF op i deres forfølgelse af udenlandske virksomheder og deres medarbejdere, er totalt uforståeligt. Hvorfor skal vort erhverv belastet med ekstra omkostninger til parkering? Hvad med busser, varevogne, personbiler, campingvogne, som ofte også holder i adskillige timer og døgn? Kristian Pihl Lorentzen læs engang vejdirektoratets sidste rapport mht. hvor længe flertallet af lastbiler holder på de danske rastepladser, så giver det nok et mere retfærdigt billede overfor vort erhverv.

Vi skal altså belastes med store parkeringsomkostninger og store bøder. Hans Chr. Schmidt, tidligere transportminister, havde fået reguleret tidligere uretfærdige bøder og restriktionsforhold overfor vore chauffører og virksomheder. Vi forstår ikke, hvorfor Venstre vil være med til at genindføre en sådan forskelsbehandling overfor transportører og deres medarbejdere.

Hvad ville det danske samfund og dermed eksport og import være uden de rullende lastbiler og deres store indsats.

Det er politikerne, der har indført køre-/hviletidsregler mht. pauser osv. Det er rigtig fint for sikkerheden, men det medfører også krav til det politiske, at de fornødne forsvarlige pladser er til rådighed, det har man dog ikke sørget for.

Trafikintensiteten de sidste mange år er åbenbart suset forbi politikerne bevågenhed! Stigning i personbiler, varevogne, busser, campingvogne, lastbiler, kræver væsentlig flere og større rastepladser og parkeringsforhold, kære politikere, lev nu op til jeres ansvar.