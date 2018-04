DK og København

Læserbrev: I Lederen den 31. marts slår chefredaktør Peter Orry så rigtigt fast: Ikke alt skal flyttes fra København. Når det imidlertid er møntet på, at Radio 24/7 ikke kan flyttes af hensyn til især mulighederne for hurtige interviews i studiet med fremtrædende politikere eller andre beslutningstagere, er dette ikke gyldig argumentation.

For det første er der ingen grund til at få et lyninterwiew med en beslutningstager. Det giver alene et øjebliksbillede af beslutningstagerens holdning. For det andet - og endnu mere væsentligt - gælder, at det ville netop være fremragende, hvis beslutningstageren, der måske oven i købet ikke kommer fra København, kunne komme til Fredericia, Odense eller en anden by, hvor infrastrukturen tillod en rimelig transport tur/retur - Billund måske. Det er ikke altid, beslutningerne behøver at vedrøre Københavnske synsvinkler.