DF: Noget skal gøres imod butikstyveri

Læserbrev: I løbet af sommeren er en butiksejer stået frem og har fortalt historien om organiserede butikstyverier, hvor butiksejere nærmest står magtesløse tilbage, når kriminelle plyndrer forretningerne.

Det er selvfølgelig totalt uhørt, at vi har tilstande i Danmark, hvor lovlydige folk får tømt deres forretninger og ikke føler sig godt hjulpet af myndighederne! Det må og skal der simpelthen gøres noget ved!

Butikkerne bør have lov til at offentliggøre deres videoovervågning, så slynglerne kan fanges af politiet og stilles til ansvar. Der er nødt til at være et smidigere system, så butiksejerne kan få deres ting tilbage eller erstattet deres tab af tyvene. Og så er vi nødt til at se på straffene for disse forseelser, når det drejer sig om organiseret tyveri. Disse ting vil Dansk Folkeparti tage op efter sommeren.

Politiets indsats er selvfølgelig helt afgørende. Desværre tager det tid at øge politistyrken - men vi er i gang. I høj grad endda! I disse år optages vel så mange studerende på politiuddannelsen, at det nærmest vil sætte rekord i nyere tid. Og det skal naturligvis fortsætte, da vores samfund ganske enkelt ikke kan hænge ordentligt sammen uden et stærkt politi.