Burka kan godt forbydes

Læserbrev: Menneskerettighedsdomstolen har godkendt, at burka, niqab og anden ansigtstildækning kan forbydes, sådan som flere partier længe har ønsket. Men fører det reelt til en slags flertalstyranni, som et mindretal af dommerne i Strasbourg mente? Jeg mener nok, at man bør vise sit ansigt i det offentlige rum, men som et liberalt og kristent menneske er jeg grundlæggende imod, at lovgivningsmagten blander sig sig i, hvordan folk går klædt.

Eva Kjer Hansen fra Venstre har ikke tænkt sig at stemme for regeringens maskeringsforbud. "Det er helt ude af proportioner", siger hun. Ifølge udkastet, som DR Nyheder har læst, skal "det forbydes på offentligt sted at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet". Det gælder "omfattende beklædningsgenstande som huer, hætter, tørklæder, masker, hjelme, heldækkende dragter og kunstige skæg". Men hvad er egentlig problemet i burka-sagen? Her i Esbjerg ser jeg aldrig kvinder med burka. Dansk Folkeparti ser vist spøgelser ved højlys dag. Birthe Rønn Hornbech finder det ikke ok, at religiøse mørkemænd, der blander religion og politik, skal overtage magten i hendes parti. Selvfølgelig bør beslutningen om klædedragt være eget valg og ikke statsmagtens. Jeg mener, at hun har ret i, at et burkaforbud vil være symbolbehandling og sætte spørgsmålstegn ved vores liberale og demokratiske samfund.