Bryllupspilen peger på Tønder

Læserbrev: I Tønder Kommune vender vi os ligeså meget mod proformaægteskaber som regeringen og Folketinget. Derfor hilser vi med glæde, at der nu er indgået en aftale om at forhindre disse ægteskaber.

Vi har været bekymrede for, hvordan landspolitikerne ville gribe opgaven an. En langsommelig og bureaukratisk sagsbehandling og måske krav om personligt fremmøde i København ville ødelægge den blomstrende bryllupsturisme, der er så vigtig for virksomheder og serviceerhverv i bl.a. Tønder Kommune.

Men vi er tilfredse med, at ministeren og aftaleparterne har lyttet til os og fremlagt et balanceret udspil. Det ser fornuftigt ud, men vi vil holde øje med, hvordan aftalen kommer til at fungere i praksis. Vi vil især være opmærksomme på sagsbehandlingstiden, men vi er også meget optaget af placeringen af den nye centrale kontrolenhed.

JydskeVestkystens lederskribent peger på grænselandet. Det giver god mening, men logikken glipper, når placeringen afgrænses nærmere. Lederskribenten fremhæver selv Tønder Kommune som en af de helt store bryllupskommuner med ca. 1.900 udenlandske vielser om året. Alligevel er det ikke Tønder, men Aabenraa lederskribenten vil placere den nye enhed i.

I stedet for denne automatreaktion er her ellers en oplagt mulighed for at tilgodese Tønder, som jo ikke er forvænt med den slags. Oplagt, fordi Tønder er langt den største bryllupskommune i grænselandet, og fordi vi har kompetencer og stor ekspertise på området.

Ganske vist skal den nye enhed indtil videre høre under Statsforvaltningen, som ligger i Aabenraa, men der er jo intet til hinder for, at Statsforvaltningen får en afdeling i Tønder til netop denne opgave. Vi skal nok bidrage til at finde de helt rigtige omgivelser.