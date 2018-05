Læserbrev: Som interesseret Løgum-Kloster indfødt tillod jeg mig for snart mange år siden i et læserbrev at betvivle "den evige ægte kærlighed", der blev lovet ved indgåelse af bryllupper med udenlandske par i bl.a. den gamle klosterby. Det fik jeg mange beske kommentarer for dengang, for det var jo et "stort plus" for Løgumkloster med bryllupsfolk igen og igen. Jeg kunne allerede dengang konstatere, at det var så som så med Kjærligheden, når de nygifte kom slentrende gennem byen - de så umiddelbart ud som fremmede for hinanden i flere tilfælde, og aldeles umage par sås også tit.

Baggrunden for det hele var og er jo, at vi stik imod de regler, der gælder i Tyskland efter få dages behandlingstid, har viet os i grunden ganske uvedkommende borgere fra hele verden bosiddende i Tyskland, men uden mulighed for at blive viet i en fart dernede. Dette har man så i Danmark kaldt en givtig bryllupsindustri. Der skal nu mere kontrol til for at sikre, at der ikke indgås for mange proformaægteskaber, som det indtil nu har været tilfældet, men jeg forstår ikke, at Tyskland og andre EU-lande ikke har fælles regler på området. Jeg kan da i hvert fald ikke forestille mig, at det er i Tysklands interesse at lade så mange umage par vie i Danmark for at opnå en opholdstilladelse- f.eks. en flot 28-årig mand fra Ægypten sammen med en 55-årig frodig enke fra Bayern, hvor fuglen alias manden er fløjet, når ægteskabet er indgået, og fruens konto tømt samt mange andre eksempler a la dette.

Når man så i forhold til ovennævnte lette forretningsgang oplever, at danske statsborgere med fast arbejde sammen med deres ægteviv fra tredjeverdenslande, der også er i fast arbejde og har været her i flere år, skal vente op til otte måneder på forlængelse af en opholdstilladelse uden mulighed for i denne periode umiddelbart at forlade Danmark uden ekstra bøvl og biks, ja så var det da ikke for tidligt, at Mai Mercado og Co. fik strammet op overfor bryllupsvanviddet - og det kan nok så mange borgmestre da kun være tilfredse med, hvis de vil følge lov og orden.