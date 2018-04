Brug fornuften

Læserbrev: Kommentar til den 170 km lange 400kV luftledning, som planlægges i disse dage mellem grænsen i syd ved Tønder henover Endrup ved Bramming til Idomlund i nord ved Holstebro

Vindmøller skæmmer naturen, hvad gør vi så? Vi flytter dem ud på havet i store farme, hvor ingen mennesker kan se eller høre dem.

Hvad sker der så? Jo vindmøllerne producere forhåbentligt en masse billig (gratis) grøn strøm.

Men hvad nu? Al den strøm har jo ikke nogen værdi, hvis den ikke kan nå frem til forbrugerne i ind- og udlandet. For nu at kunne nå forbrugerne, må man opsætte en masse skræmmende højspændingsmaster eller nedgrave nogle "usynlige kabler".

Vælges højspændingsmasterne, vil der højstsandsynligt blive rejst flere skræmmende master end antallet af "skjulte" vindmøller på havet, på strækningen fra Idomslund over Endrup til Tønder.

Disse "smukke" høje skæmmende master med deres hængende ledninger er valgt til at gå op gennem Vestjyllands smukke unikke flade landskab igennem enge, moser, små landsbyer, naturreservater, skove og over bakketoppe, dette for at sikre, at så mange som muligt kan se og høre strømmens vedvarende summen ved masterne dag og nat, ligeså sikre det, at kobber-befængte vanddråber vil falde under regn og dis og forgifte planter og planteædende vildt, som måtte græsse eller gro under ledningsføringen. Udover det vil de vilde trækkende fugle - gæs, hejre, ja enda storke - få en masse master og ledninger til at flyve ind i på deres for- og efterårstræk træk fra syd til nord og visa versa

Vi slap jo alle for de "grimme" vindmøller, som dog kun giver lyd fra sig, når det blæser, hvor vi alligevel er indendøre, nu får vi i stedet højspædingsmaster

Med rejsningen af alle de master med tilhørenede hænge-ledningere peger vi nu fingre ad de gamle el-selskaber, politikere og foreninger, som de seneste mange år har brugt masser af tid, kræfter og penge, ja mange millioner af kroner på, at få alle luftbårne ledninger lagt i jorden, både for forsynings-sikkerhedens skyld (nogle kan måske endnu huske året, da vinterstormene fældede en stor del af højspændingsmasterne fra Vestkraft indover Jylland mod Grindsted) og for miljøet skyld.

Hvorfor ikke lære af gammel skade og vælge nedgravningen allerede fra starten? Vi ved alle, at strømmen bliver et par ører dyrere, men det burde den grønne miljøvenlige strøm nok kunne betale, eller er den slet ikke så miljøvenlig, som vi går og tror? Laver vi KUN den miljøvenlige grøn strøm for at de store rige energiselskaber kan blive endnu rigere på miljøet bekostning?

Lad os alle håbe, at vi ikke igen spolere naturen med skræmmende højspændingsmaster, men bruger fornuften og graver kablerne ned i jorden allerede fra dag et.