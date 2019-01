Læserbrev: Ansatte i den offentlige sektor har flere sygedage end i tilsvarende private job. Sådan har det være længe, og en ny undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet har netop bekræftet det. Der er dog lyspunkter; de ansatte i Region Syddanmark ligger lavt på ranglisten. Det er værd at glæde sig over, om end der også her er en opgave at løse.

Årsagerne til det høje sygefravær er uden tvivl mangeartede. Ét bud kunne dog være, at man i mange brancher bøvler med alt for meget unødigt bureaukrati i form af skemaer, registreringer og tid foran en skærm frem for det, man egentlig var sat i verden for. En undersøgelse fra FTF tidligere på året på baggrund af 1800 medlemmers svar kunne vise, at skærmtid og mål fylder mere og mere for skolelærere, pædagoger og sygeplejersker. Det koster på arbejdsglæden og fornemmelsen af at have et formål, og vi ved, at der er sammenhæng mellem arbejdsglæde og fravær.

Derfor skal der endnu en gang lyde en opfordring fra Liberal Alliance til at rydde op i unødigt bureaukrati i den offentlige sektor. Kommuner og regioner har et ansvar for at se kritisk på processer og registreringer, så de ikke tager tiden og arbejdslysten fra de ansatte.