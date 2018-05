Befri Jylland fra luftbårne ledninger

Læserbrev: I 2008 vedtog et bredt flertal i Folketinget, at det skal være slut med store master og strømførende ledninger gennem den danske natur. Siden er folketingspolitikerne løbet fra det løfte og vil føre mellem 100 og 170 km ledningsnet med tilhørende master hen over den smukke danske natur i Vestjylland.

Til det er der kun at sige én ting: Få nu gravet den strømmotorvej ned i jorden!

Det siges, at prisen for nedgravning er dobbelt op i anlægsinvestering. Den pris vil staten ikke betale. Derfor sender Folketinget regningen videre til grundejere og den danske natur. Beboerne ender op med værdiløse grundarealer, og den smukke og unikke natur i Vestjylland bliver skændet.

Jeg har skrevet og sagt det mange gange før, og jeg gør det gerne igen: Statens regnemodeller skal gentænkes!

Hvorfor beregner man ikke ved siden af anlægsomkostningerne samfundsomkostningen samlet set ved at skænde naturområder og gøre landmænd og husmænd fattigere?

Jeg har i forbindelse med forhandlingerne om det europæiske 7-årige budget tidligere fremsat forslag til en infrastrukturfond, der via de nuværende strukturfonde kan generere 3.500 mia. kroner hvert syvende år. Det svarer til, at vi kunne bygge 159 storebæltsbroer hvert syvende år. Denne fond er netop tiltænkt miljøvenlig infrastruktur for energi.

Jeg fremsætter mit forslag igen i de igangværende forhandlinger. Den danske regering kunne så passende støtte mit forslag frem for at fokusere på kortsigtede milliardbesparelser på budgettet. Så vil der også være råd til at grave kabler ned i Vestjylland for fælles EU-penge.

Der er ting, vi som samfund slet ikke har råd til at lade være med. Det er f.eks. at passe på vores natur og vores børn. Og det er at grave strømotorvejene ned i jorden - sådan som det i 2008 blev aftalt i Folketinget.