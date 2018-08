Balladen i Ulkebøl sogn: En urimeligt hård behandling

Læserbrev: Egentlig finder jeg det principielt forkert, at en sognepræst kommenterer andre sognes forhold mellem præst og sognebørn.

Men jeg kan ikke bære at være stiltiende vidne til, at min nabopræst Kirsten Schmidt i Ulkebøl udstilles i dagspressen som det primære ophav til samarbejdsproblemerne sognet.

Det er vanskeligt for en præst at forsvare sig offentligt mod anklager fra sit menighedsråd. Menighedsrådsmedlemmerne er jo hendes sognebørn, hvorfor det er et brud på den sømmelighed, der forventes af sognepræsten, hvis hun giver igen på deres anklager.

Jeg har været Kirsten Schmidts nabopræst i 13 år og kender hende som en venlig og hjælpsom kollega, så jeg kan ikke andet end forestille mig, at det skulle være muligt at få genetableret et ordentligt samarbejde med hende.

Havde Kirsten Schmidt været forsømmelig i betjeningen af sine sognebørn, ville det uundgåeligt være kommet nabopræsten for øre. Men det er det ikke - tværtimod har jeg fra flere af mine sognebørn, som har været til begravelser, dåb, etc. i Ulkebøl, hørt godt om Kirstens Schmidts arbejde.

Ulkebøl menighedsråd har offentligt meddelt, at det træder tilbage, hvis ikke biskoppen finder en løsning på samarbejdsproblemerne i sognet. Ja, rådets formand har udtalt, at det er enten menighedsrådet eller præsten.

Som reaktion på, at menighedsrådet har stillet et par populære aktiviteter i bero, er der blevet foranstaltet en underskriftindsamling blandt sognebørnene til støtte for menighedsrådet.

De 921 underskrifter er utvivlsomt afgivet, fordi folk er glade for menighedsrådets arbejde og ikke har tænkt på konsekvenserne for sognepræsten.

Men i betragtning af menighedsrådets udtalelse om, at det enten er det eller Kirsten Schmidt, bliver de indsamlede underskrifter de facto en støtte til menighedsrådets krav til biskoppen, om at Kirsten Schmidt skal bringes til at forlade sit embede og dermed også sit hus og hjem gennem 18 år.

Det forekommer mig at være en urimeligt hård behandling af Kirsten Schmidt.

At menighedsrådets utilfredshed med sognepræsten igen er blusset op, hænger angiveligt sammen med, at sognets anden præst, som har været meget initiativrig, har søgt andet embede.

Men før sognepræsten får skylden herfor, skal man tænke på, at den slags kvotestillinger, som den anden præst i Ulkebøl har, hvor præsten er halvt sognepræst, halvt særpræst - i dette tilfælde ungdomspræst - i provstiet, ofte bliver svingdørsstillinger, som præsterne forlader, når den brændende iver for særopgaverne brænder ud.

Man bør også tænke på, at det at have en kvote-kollega ikke nødvendigvis er i sognepræstens favør, fordi sognepræsten, hvis hele tid er bundet af det almindelige og ofte usynlige præstearbejde, let overstråles af kollegaen, som skal bruge halvdelen af sin tid på farverige og synlige initiativer.