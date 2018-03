Apanage til prinser

Læserbrev: I en artikel forleden i JydskeVestkysten påstås det, at prins Nikolai er den første prins i mere end hundrede år, der ikke modtager apanage. Det passer simpelthen ikke! Hvor har I det fra? Det er en åbenbart hårdnakket myte og genstand for megen forargelse, at alle efterkommere af en regent hidtil har fået underhold af staten.

Tag for eksempel prins Valdemar, yngste søn af Christian 9., død 1939. Han mistede hele sin formue ved Landmandsbankens krak i 1922 og sagde til sine sønner, at nu måtte de klare sig selv! Det gjorde de så. Prins Viggo for eksempel giftede sig borgerligt med en stinkende rig amerikansk kvinde, der blev meget populær og fik kælenavnet prinsesse Viggo. Prins Axel blev en højt respekteret forretningsmand. De andre klarede sig også uden apanage.

Vores prinsesse Elizabeth har tjent sine egne penge hele livet, hun var ansat i Udenrigsministeriet. Hendes lillebror grev Christian klarede også sig selv. Og det gør hans tre døtre, komtesserne af Rosenborg, da så sandelig også. Storebror Ingolf får en mindre apanage, tilkendt ham som en slags plaster på såret, fordi han skulle have været konge, hvis grundloven ikke var blevet ændret i 1953.

Ingolf var en undtagelse, og det er Joachim sådan set også. Da han giftede sig med Alexandra i 1995, kendte parrets popularitet og medieinteressen for dem ingen grænser. Det var, så vidt jeg ved, i erkendelsen heraf, at Folketinget tilkendte dem nogle årpenge, fordi de, indtil Frederik giftede sig med Mary ni år senere, havde en rimeligt stor rolle at spille som repræsentanter for Kongehuset og senere også som forældre til de foreløbig næste i arvefølgen.

Det var en undtagelse - ikke reglen. Kongehuset har bestemt ikke haft nogen grund til at forvente apanage til andre end prins Christian, og det har man, så vidt jeg ved, heller ikke gjort.

I øvrigt kan man godt undre sig over, at det en overgang regelmæssigt var oppe i medierne, at Dronningen burde gå på pension og lade Frederik komme til. Da så prinsgemalen Henrik faktisk, og med gode grunde, gjorde det, så var det også galt.