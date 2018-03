Anni Grimm: Seksualitet er ikke længere en privatsag

Læserbrev: Ethvert medie - både det skrevne, TV og radio bringer dag ud og dag ind historier om sex og sexkrænkelser.

Senest er der opstået et krav om forbud mod børne-sexdukker, og der verserer den ene sag efter den anden om deling af nøgenbilleder af (alt for) unge piger eller par, der dyrker sex eller udstiller sig på anden måde.

Ingen undrer sig tilsyneladende over, hvorfor udviklingen har nået et omfang, der gør den ene efter den anden til "ofre" med et ødelagt liv til følge.

Måske skulle man have bevaret en smule naturligt privatliv i stedet for at have travlt med at udstille og normalisere ethvert alternativ til det, der førhen hørte til på egen matrikel?

Nogen mener, at børne-sexdukker ansporer nogen til at handle på deres lyster. Nogen mener, at de, der lader sig fotografere nøgne og udstiller sig, ansporer nogen til at sælge eller dele disse billeder. I Folketinget sætter man LGBTI gruppen på finansloven - hvorefter nogen mener, at deres særlige seksualitet så også skulle have haft en udvalgt plads der.

Sådan er der så meget, i en verden der er løbet af sporet, og hvor ingen tør gribe om nældens rod og erkende, at der måske stadig burde være plads til den minoritetsgruppe af personer, der bare hylder privatlivets fred - også når det gælder sex.

Årsag har stadig virkning.