Alle skal møde de praktiske fag i skolen

Læserbrev: Vi skal løfte de praktiske fag i de ældste klasser i folkeskolen. Ikke kun fordi alt for få vælger en faglært vej når sidste skoledag er ovre, men først og fremmest for at give alle danske børn mere praktisk dannelse.

For vi har en udfordring. For få søger ind på en erhvervsuddannelse og der er sket et mærkbart fald bare de sidste ti år. Vi er gået fra at godt 30 % af en ungdomsårgang søger ind på en erhvervsuddannelse til i dag, hvor vi er nede under 20 % af en ungdomsårgang.

I en tid, hvor flere danske virksomheder efterspørger dygtige faglærte, er det tydeligt, at der er gode job i vente. Selvom flere starter på en erhvervsuddannelse i de sønderjyske byer og i Region Syddanmark end gennemsnittet for hele Danmark, har vi stadig et stykke op til vores tidligere niveau.

Det er det konkrete problem, der i virkeligheden stikker dybere end det. For hvorfor er svendebrevet for flere er blevet mindre værd studenterhuen? Det handler nok især om vores folkeskole.

Her har vi brug for at opfriske, at dannelse i ligeså høj grad handler om de praktiske fag. At unge skal kunne begå sig i køkken, hjem og have. De skal kunne forstå forskellige materialer og kunne værdsætte flot håndværk og respektere de evner, som det kræver.

Det gælder for alle børn og unge uanset hvilken uddannelse, de vil tage. De fortjener en skole, som kan antænde en gnist for både håndens og for åndens arbejde.

Derfor foreslår vi, Socialdemokratiet og Radikale, sammen med SF 10 konkrete forslag.

Vi vil give alle elever i udskolingen ret til praktik, så de kan møde arbejde i alle former. Erhvervspraktikken i folkeskolens ældste klasser er nemlig ikke længere obligatorisk, og det betyder at færre elever i dag kommer i praktik.

Samtidig skal eleverne fremover have flere praktisk-musiske fag. Vi foreslår, at alle får mindst et toårigt valgfag, hvor de kan vælge mellem mindst tre af følgende fag: Håndværk og Design, Madkundskab, Billedkunst, Mediekundskab og Musik. Det skal rode bod på, at der er for få skoler, der udbyder praktisk-musiske fag.

Alle elever skal have mulighed for at vælge, om de vil lave en teoretisk eller praktisk projektopgave og ikke som i dag, kun den teoretiske. Det giver muligheden for at lave en projektopgave i et samarbejde med en erhvervsskole, hvor det vigtigste bliver at skabe et rigtigt produkt i stedet for kun at skrive.

Vi drømmer om en skole, hvor det er lige så naturligt at vælge den faglærte vej som gymnasiet efter 9. kasse. Det skal være første valg for flere. Og alle skal på egen krop og i egne hænder have mærket håndværk og praktiske fag.