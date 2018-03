Administrationen og patienttolkning

Læserbrev: Da Region Syddanmark på regionsmødet den 27. november 2017 vedtog at hjemtage patienttolkningen, foreslog Dansk Folkeparti, at den gratis patienttolkning blev begrænset til tre år, ud fra den betragtning at man kan lære dansk på tre år.

Her udtalte administrationen, at det er ulovligt at begrænse patienttolkningen til tre år, hvilket Stephanie Lose bakkede stærkt op.

Men ved finanslovforliget den 22. december på Christiansborg mellem regeringen og DF blev det aftalt at begrænse patienttolkningen til tre år, hvilket Stephanie Lose meget har beklaget.

Vi kan altså ud fra finanslovforliget se, at Region Syddanmarks administrations udtalelse om, at det er ulovligt at begrænse patienttolkningen til tre år, er usand.

Heraf kan vi se, at administrationen ved nogen af DFs forslag strækker argumentationen længere, end virkeligheden kan bære.