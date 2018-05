400 kv. som jordkabler: Ingen fortæller om problemer og muligheder

Læserbrev: Som uddannet stærkstrømsingeniør har jeg undret mig over, at man i Vestjylland kræver en ny 400.000 volt el-forsyningsledning kabellægges, uden at nogen fortæller om de tekniske muligheder/problemer.

Både tilhængere og modstandere af jordkabler taler kun økonomi. Selvom det er ca. 25 år siden jeg beskæftigede mig med denne elektroteknik, ja, så vil det undre mig, hvis der ikke også i dag er tekniske og miljømæssige problemer ved et 170 km langt 400 kv. kabel.

Den gang havde man globalt, som det længste 400 kV kabel, kun anlagt et sådan under New York, af den simple grund, at man ikke kunne få tilladelse til at fjerne det nødvendige antal skyskrabere. Men selv med denne korte strækning, løb man dengang en større og ukendt risiko.

Men der må være nogen, der i dag burde have fortalt om de tekniske muligheder/problemer, for hvis jeg, med den viden vi havde dengang, skulle vurdere om omtalte kabellægning til at være teknisk muligt, så blev det et nej.

Hvis man dengang kabellagte lange stræk ville det, grundet enorme effekttab i kablerne, have været nødvendigt at bygge transformatorstationer for hver delstrækning, og det vel at mærke rædselsfulde opbygninger på størrelse med fodboldbaner, og den slags er nok værre, at have i sin baghave eller ved landsbyens gadekær, end master.

Man vurderede også, at et meget langt højeffekt 400kV jordkabel, ville have en høj risiko for direkte at kunne tiltrække lynnedslag, med risiko for at hele kabeldelstrækninger efterfølgende skal udskiftes. Kostbart, og hver gang, hvor man så ikke kan bruge kablet i månedsvis.

Selvom effektabet i kablerne vil være en stor miljøbelastning, ja, så er der nok en væsentlig værre miljøbelastning på især mennesker og dyr, fra de kraftige elektromagnetiske felter omkring kablerne, der jo vil være meget tættere ved jordoverfladen end luftledningerne. Mange tror helt forkert, at kun det er luftledningerne der vil skære et dybt spor ned gennem Vestjylland.

Kære JydskeVestkysten, kan I ikke finde dagens sandheder om teknikken bag et 400 kv. jordkabel.