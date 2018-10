Kunstmaler Karsten Andersen, Rødding, havde et portræt på lærredet, og her var det Finn Welling, Vejen, der villigt sad model.

Rødding: Denne uge har der været masser af kultur både her og der i Rødding. Fredag eftermiddag var det blandt andre steder lige midt i hjertet af byen, kulturen blomstrede. Bogstaveligt talt for det foregik hos Eva's Flora, hvor blomsterbindere, kunstmalere og glade musikanter var med til at give folk i byen en farverig og glad oplevelse.

Down under

Sidste års Byens Billede kan man på samme måde se på årets og Røddings Kulturugevin 2018. Vinen i år er hentet down under fra Australien.

Det er fjerde gang de to klatmalere har svinge akrylfarver og pensler på Byens Billede. Det er dog kun en skitse - tanken er at folk i byen også skal have lov at klatte lidt med pensler og farver på lærredet.

Flotte farver kunne man også opleve ved indgangen til Eva's Floras baghave. Her var der fuld kulør på stribevis af flotte buketter, som Inge Kronborg og blomsterdekoratørelev, Per Schilling, bandt for øjnene af folk i byen.

I morgen er det Kunst 6630, der sætter kulør på kulturugen med en vandretur rundt i byen til markante bygninger i Rødding.