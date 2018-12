Julemanden begyndte dagen i Alslev

Alslev: Julemanden sparer sig selv for mange ture ned i skorstenen i Alslev, for hver den 24. december kommer han til Dinnsens Skovpark, hvor har deler gaver ud til børnene - således også i år.

Det er en tradition, som glæder både børn og voksne i byen, og julemandens ladvogn, er fyldt godt op med gaver.

En af de fremmødte er Michael Nielsen, der er formand for borgerforeningen i Alslev, som giver gløgg, saft og æbleskiver for at fejre, at julemanden kigger forbi byen.

- Man får tiden til at gå på en god måde, og man kommer lidt ud og får sagt god jul til venner og naboer - og så er det bare hyggeligt, siger han og understreger, at det ikke er borgerforeningen, der kan tage æren for traditionen, de har bare ført den videre.