Før var hun fysioterapeut - nu er Agnete kunstner og i gang med at blive kendt

Prisen på Agnete Brinchs kunst er fordoblet på tre år. Hun er i fuld gang med at bygge sig selv op som et brand - og det har krævet mod at nå dertil.

Billum/Varde: Søndag hælder Agnete Brinch engledrik i glassene i Kunsthal vARTe. Det er en blanding af hyldeblomst og hvidvin og hendes yndlingsdrik ved ferniseringer. Det er anden gang hun arbejder og udstiller i kunsthallen i Varde. Første gang var i april 2015. På de tre mellemliggende år er prisen på hendes billeder fordoblet. - Det er en proces. Jeg er blevet mere fokuseret og selvstændig, og jeg har vidtrækkende ambitioner, siger hun og fortsætter: - Jeg er ikke bare en krusedulle. Jeg er ved at bygge et navn op, og derfor er jeg nu også i erhvervs-netværk, og jeg har fået mig en en-mands bestyrelse med den professionelle erhvervsmand Svend B. Hansen.

Udstilling Fernisering på Agnete Brinchs udstilling i Kunsthal vARTe søndag klokken 15.Musiker Simon Voigt spiller musik af Hildegard von Bingen, som komponerede musik i 1100-tallet og er et af de kvindeportrætter, der er med på udstillingen. Simon Voigt har også komponeret musik til et digt af Karen Blixen, der vil blive sunget. Karen Blixen er et andet af Agnete Brinchs portrætter.



Udstillingen varer frem til 1. april.



Onsdag holder Agnete Brinch foredraget af samme navn som udstillingen: Kvinder der forandrer verden. I kunsthallen klokken 14.



Udstillingen i Kunsthal vARTe har åbent onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17 og lørdag-søndag fra 10 til 15.



I perioder vil Agnete Brinch benytte sig af muligheden for at overnatte i den tilhørende lejlighed, mens hun har forlagt sit atelier fra hjemme i Billum til Spigerborggade i Varde.

Forelsket i portrætter Hun har altid vidst, at hun kunne tegne og forme. Hun fik ros både i folkeskolen og på gymnasiet, men det var først for alvor for 14 år siden, da hun var på barsel med Cecilie, nummer fire af fem døtre, alvoren begyndte. - Jeg tog kurser på Aarhus Kunstakademi i portrættegning og portrætmaling, og siden har jeg været forelsket i portrætterne, siger hun. Portrætterne er ikke af alle slags. I Agnete Brinchs tilfælde er det kun kvindeportrætter. Af historiske personligheder, og af mere ukendte. Men kun af kvinder, fordi hun har fået et kald, som senest har udmøntet sig i bogen: "Kvinder der forandrer verden", og i medhørende foredrag. - Jeg har fået mere mod, og jeg er ærgerlig over, at kvinder tit skal op i årene, før modet kommer. Jeg tror vi undervejs bliver forvirret af at blive mødre og alle de andre ting, vi skal, siger hun.

47 år og modig Selv er hun fyldt 47 og er blevet meget modig. Hvor hun for tre år siden, da hun første gang udstillede i vARTe, kun lige var ved at slå igennem, har hun siden været på adskillige anerkendte udstillinger, og lige nu udstiller hun i Hamborg og har også en udstilling undervejs i München. - Jeg er gået fra at være indadvendt til udadvendt. Tidligere tog jeg ikke ordet i en forsamling, det gør jeg nu. Indtil for tre år siden arbejdede hun ved siden af, at hun malede. Men ikke bare for sjov og når lysten meldte sig. Hun arbejdede med stram dagsplan, fordi hun havde fået fært af, at det her kunne blive til noget: - Jeg havde en arbejdsplan til at hænge på køleskabet, og jeg malede mandag og onsdag aften, fredag eftermiddag og hele lørdag. Så vidste familien det, og så fik jeg det gjort. Fordi det var alvor.