Millionoverskud deles ud: 42 har budt ind med tiltag

Foreningen har i år hele 1,6 millioner kroner til uddeling, og det er første gang, at man meget aktivt er gået ud og har opfordret folk til at søge.

Det har Kirstine Uhrbrand, Tønder Festivals administrerende direktør, modtaget de seneste måneder, efter at festivalen meldte ud, at man nu kunne søge om at få del i Tønder Festival Forenings overskud.

Positiv konsekvens

Kirstine Uhrbrand glæder sig over, at det kommer lokalsamfundet til gode, at Tønder Festival har et overskud.

- Der er jo rigtig mange lokale både virksomheder og privatpersoner, der knokler for at få festivalen op at køre hvert år, påpeger hun.

- Det er en super positiv konsekvens af, at der er en festival i vores kommune, at overskuddet kan være med til at støtte det lokale kulturliv, også uden for festivalperioden, siger festivaldirektøren.

Med 1,6 millioner kroner til uddeling og ansøgninger for 3,3 millioner kroner, er der selvsagt ikke penge til alle ønsker.

Det er op til Tønder Festival Forening at se nærmere på ansøgningerne.

- Foreningsbestyrelsen har et møde på tirsdag, hvor de skal tage stilling til dem, fortæller Kirstine Uhrbrand.

De udvalgte tiltag skal efterfølgende godkendes af Skat, da foreningen kun må støtte almennyttige formål, og derfor er det ikke sikkert, at festivalen hurtigt kan melde ud, hvem der får penge.

Der er forskellige krav, der skal opfyldes, for at man kan komme i betragtning til et tilskud.

- Hvis det er arrangementer, så skal der være offentlig adgang og gratis entre, så det netop bliver almennyttigt, fortæller Kirstine Uhrbrand, der påpeger, at det ikke er sikkert alle 1,6 millioner kroner uddeles - det afhænger af ansøgningerne.