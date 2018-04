Lukas Graham og Søren Huss er med på Tønder Festival

Alle navnene

På dette års Tønder Festival kan man høre:The Mavericks (USA),



The Lone Bellow (USA),



Colter Wall (CAN),



B. B. King Tribute feat. Mike Andersen, Shaka & James Loveless, Otis Grand, Thorbjørn Risager, Henrik Freischlader samt band (DK, USA, D),



Mike Andersen (DK),



Oysterband (UK),



David Ramirez (USA),



Melissa Horn (SE),



The Secret Sisters (USA),



William Crighton (AUS),



Jeffrey Foucault (USA),



Dusty Heart (USA),



Skerryvore (SCO),



MICHAEL FALCH og DÈT BAND (DK),



Cóig (CAN),



3Hattrio (USA),



The Bros. Landreth (CAN),



Joey Landreth (CAN),



Sharon Shannon (IRL),



Vishtén (CAN),



Annika Aakjær (DK),



Ímar (SCO/IRL),



Michael McGoldrick,



John McCusker & John Doyle (SCO/IRL/UK),



The Chair (SCO),



Luke Winslow-King (USA),



Darlingside (USA),



Anne Linnet (DK),



Sam Kelly & The Lost Boys (UK),



Caamp (USA),



The Brother Brothers (USA),



Tyler Childers (USA),



Irish Mythen (IRL),



Gordie MacKeeman and His Rhythm Boys (CAN),



Tide Lines (SCO),



DR Big Band & Basco (DK),



The Dead South (CAN),



Tami Neilson (CAN/NZ),



Allan Taylor (UK),



All Our Exes Live In Texas (AUS),



FolkBALTICA Ensemble (D, DK),



Romengo (HU),



Skipinnish (SCO),



William Prince (CAN),



Richard Inman (CAN),



Gawurra (AUS),



Dan Sultan (AUS),



Mari Boine (NO),



Vassvik (NO),



Nive Nielsen (GRL),



Rasmus Lyberth (GRL),



Kellermensch (DK),



Bastard (DK),



Folk Spot 2018: Huldrelokkk (NO, SE, DK), Louise Støjberg/Martin Rauff (DK), Pøbel (DK), Mary Jean (DK), Vingefang (DK), Hudna (DK) og Elmøe & Hoffmann (DK),



Folkekons (DK),



JD McPherson (USA),



Jolie Holland & Samantha Parton (USA, CAN),



Lankum (IRL),



Laura Mo (DK),



Lukas Graham (DK),



Lúnasa (IRL),



Mikael Wiehe (SE),



Niels Hausgaard (DK),



Northern Assembly (DK),



Parker Millsap (USA),



Paul Cauthen (USA),



Pretty Archie (CAN),



Sam Outlaw (USA),



Sophie Zelmani (SE),



Søren Huss (DK),



Gentlemen's Circle (USA, CAN, AUS, DK),



Women's Circle (UK, CAN, NZ, DK),



The East Pointers (CAN),



The Elephant Sessions (SCO).