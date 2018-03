Filmoptagelser: To minutters film tog hele natten

I Soldaterskoven optog man natten til fredag scener til spillefilmen "I krig & kærlighed" i Soldaterskoven ved den gamle flyhangar. To minutters film var planlagt til at tage hele natten at få i kassen.

Pressen var blevet forment at tage billeder, imens kameraerne rullede, lige som alle var blevet beordret til at slukke telefonen. Bag monitoren sad filmfolkene bænket med producer og instruktør forrest, og studerede hver eneste detalje, som kameraerne fangede i den gamle flyhangar.

- Indtil videre jeg meget tilfreds med det, vi har nået i dag. Men sådan en scene her, der samlet tager halvandet måske to minutter, den optager vi igen og igen ind til i morgen, fortæller producer Ronnie Fridthjof, da han har et ledigt øjeblik mellem optagelserne.

Filmfolkene havde forberedt sig på, at de skulle holde kulden ud hele natten. Optagelserne var nemlig skemalagt til at fortsætte til klokken 5.30 fredag morgen.

- Selv for folk, der er vant til at arbejde med historiske film, er det her noget helt unikt. Det er utrolig sjældent, man kan få lov til at genskabe historien de steder, hvor historien har udspillet sig. I vores branche er vi vant til at skulle optage i studier med kulisser. Og her står vi på et autentisk sted, forklarede Ronnie Fridthjof begejstret.

Imellem optagelserne hev et par filmfolk deres egne kameraer frem, og forevigede det specialbyggede fly, der var indhyllet i kunstig røg og blødt lys fra den imiterede måne uden for hangaren.

Flyhangaren er ganske særlig for produktionen af "I krig & kærlighed." Det var filmens producer, Ronnie Fridthjof, der sidste sommer fik inspiration til at bruge hangaren som location for en af filmens scener, da han besøgte den i en anden sammenhæng.

Voldsom vind

Blandt filmfolkene kunne man høre, at vinden skabte forhindringer for optagelserne. Inden optagelserne, skulle man nemlig have en håndværker forbi, til at sikre de dele af taget som havde løsrevet sig, ligesom man torsdag også skulle have fagfolk til at fjerne løsrevet plastik, der skærmede for vinduerne flere steder.

Det var også derfor, produktionen valgte at ændre proceduren under de optagelser, hvor flyet kørte ud af hangaren.

- Vi gør det uden skuespillere om bord. Andet tør vi simpelthen ikke, når vinden er så hård. Flyet er utroligt let, ligesom de var dengang, og derfor kan vi frygte, at det vælter. Så vi tager vores forbehold, forklarer Ronnie Fridthjof, der antager, at de skal køre flyet ind og ud af den nybyggede hangarport flere gange under nattens optagelser.

- Hvis vinden vælter flyet, så er der altså grænser for, hvor mange gange vi optager den scene, griner Ronnie Fridthjof.