Alt udsolgt: Emmerlev Kirke satser på rock i kirken

Når U2-kopibandet Die Herren den 20. februar slår tonerne an i Emmerlev Kirke, så bliver det for fulde huse. Ambitionen er at åbne det kirkelige rum for nye oplevelser, og det har vist sig at være en særdeles holdbar idé.

EMMERLEV: Rockmusik i kirken kan måske virke som en lidt særegen blanding, men ikke destomindre er det lige præcis det, man snart kan opleve i Emmerlev Kirke. Her har man nemlig valgt at hente det sjællandske U2-kopiband Die Herren ind til at spille koncert i Emmerlev. Kirke-rockkoncerten har vist sig at være en bragende succes, for alle 180 billetter er allerede solgt - til stor glæde for medinitiativtager Annemette Christensen, som er kirkeværge i Emmerlev Kirke:

- Die Herren har tidligere spillet i Ballum Kirke, hvilket gik over al forventning. Så vi regnede med, at det nok kunne gå hen at sælge helt fint, og det er vi glade for, det har gjort, forklarer hun.

Det lidt utraditonelle musikvalg har menighedsrådet truffet for at få flere til at lægge vejen forbi kirken, og det synes at have fungeret efter hensigten:

- Vi er nødt til at gøre vores til, at kirkerne består, og en kirke er jo i det hele taget et godt rum for koncerter. Derfor synes vi også, at der er god grund til at invitere alle genrer indenfor, lyder det fra Annemette Christensen.