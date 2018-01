Uden Gigthospitalet mister Gråsten svømmehold for ældre og babyer

Gråsten: Fem hold for babysvømning og fem hold for ældre er næsten alle fyldt op. Sådan er der hver sæson, når Alnor-Gråsten Aftenskole og Rinkenæs Svømmeforening tilbyder babysvømning og motion for ældre i varmtvandsbassinet på Gigthospitalet i Gråsten. Men fra sommeren 2018 kan foreningerne ikke længere benytte bassinet på Gigthospitalet. Hospitalet flytter nemlig til Sønderborg Sygehus i slutningen af året. Derefter sættes bygningen til salg. Det ærgrer Ulla Larsen, som er leder for både aftenskolen og svømmeforeningen.

- Det bliver en stor mangel, når Gigthospitalet flytter. Der er ikke mange steder, der er et varmtvandsbassin. På holdene for de ældre kommer folk med forskellige skader, og og det er simpelthen så dejligt for dem at bevæge sig i vandet. Vi får at vide, at vi skal have et aktivt liv, men så stopper de muligheden her i Gråsten. Jeg synes, det er flovt, siger Ulla Larsen.

Ulla Larsen er blevet tilbudt at benytte det nye varmtvandsbassin på Gigthospitalet i Sønderborg. Det har hun sagt ja til, men hun ved endnu ikke, hvor mange hold, der flytter til Sønderborg.

- Det kunne godt tænkes, at det kan lade sig gøre at flytte med til Sønderborg. Jeg har babysvømmere lige fra Bolderslev til Nordborg, men mange af de ældre har sagt, de ikke følger med til Sønderborg. Aller helst vil jeg blive i Gråsten, det er her kundekredsen er, siger Ulla Larsen.

Desuden er lejen det nye sted dyrere, og der kan være færre personer i bassinet.