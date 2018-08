Fredag aften kan man møde 145 foreninger langs havneområdet under den 21. Kultur- og Idrætsnat. Natten er udvidet med boder fra Kong Chr. X's Bro til Multikulturhuset.

Sønderborg: Fra Sønderborg Slot, langs havnefronten til Multikulturhuset fyldes gaderne med kultur og idræt i alle afskygninger fredag fra klokken 17.00. Sønderborg viser for 21. gang sin mangfoldighed under Kultur- og Idrætsnatten. Her kan man møde foreninger som Dancing Dukes, Stenklubben Als, Sønderborg Roklub og Chung Un.

Der er aktiviteter fra Sønderborg Slot, hvor der også er aktiviteter inde på slottet som modeshow med Røde Kors kl. 19 og koncerter i Riddersalen kl. 17-22 med blandt andre Alskoret og Sønderjysk Pige- og Drengekor. Natten er i år udvidet med området fra Kong Chr. X's Bro til Multikulturhuset.

- På det stykke bliver der sat en masse boder op. Og så har vi fået et godt samarbejde med Multikulturhuset, hvor der er musik, yoga og foredrag, siger Erik Bollerslev, der er formand for arrangementet.

I Multikulturhuset er der musik i caféområdet ved Tom Donovan kl. 17-19. Kl. 18 og 20 er der yoga på Multikulturhusets altan. Kl. 19 kan man høre kommunikationsekspert Lotte Hansen og skuespiller Mette Marckmann tale om 'Mit Sønderborg'. Der er åbent i både det danske og tyske biblioteket samt i kunstskolen.