Trods stort fremmøde: Film mangler stadig statister

Sønderborg: Mellem 450 og 500 mødte op onsdag, da Dansk Skuespillerkatalog og Fridthjof Film havde åben statistcasting til filmen I Krig & Kærlighed, som optages på Als fra den 19. februar. De interesserede skulle lave en profil på en hjemmeside for statister.

Statistkoordinator Tommy Duus havde regnet med, at der ville møde mellem 200 og 300 op.

- Jeg er rigtigt glad for det fremmøde. For mig at se er det betryggende at se, at folk er så sindssygt begejstret for, der kommer sådan en produktion, siger Tommy Duus.