Træer er vokset Nøffelskov Festival over hovedet

Nybøl: Det ser sort ud for Nøffelskov Festival, som til maj skulle være afholdt for 9. gang. Men for første gang har Naturstyrelsen Sønderjylland ikke givet tilladelse til, at der må holdes festival i Nøffelskoven. Skoven blev plantet på fem hektar jord i 2007, og den er nu vokset godt op. Derfor har Naturstyrelsen Sønderjylland valgt at sige nej til festivalen i år, oplyser skovrider Inge Gillesberg.

- Skoven er efterhånden vokset op, og flere beboere er flyttet ind. Et festivalarrangement er ikke et normalt arrangement, vi tillader i skovene. Vi sagde ja i starten, hvor der ikke var så meget dyreliv. Da var det ok med et specialarrangement for at gøre området interessant. Nu er der sket det, at skoven er blevet et normalt skovområde. Det har været en undtagelse, at vi har givet den tilladelse de første år, da de startede på en bar mark. Hvis jeg skal være bagklog, så havde det været smart fra starten at givet dem X antal år, indtil de ikke kunne være i skoven mere, siger Inge Gillesberg.