Stort filmhold rykker til Als i to måneder

Filmselskabet bag filmen I Krig & Kærlighed kommer til Als midt i februar med op til 60 mand. Optagelserne vil foregå hen over to måneder.

- Det er en fornøjelse med den opbakning, som vi møder. Vi har aldrig oplevet noget lignende , og vi er meget beæret over, at folk vil hjælpe os. Det er med alt fra historiske facts og tilbud om hjælp med kaffe og småkager. Det er simpelthen så overskudsagtigt, siger Ronnie Fridthjof.

- Nogle dage vil vi være over 100 mand, så det er stort. Vi kommer til at fylde meget, der hvor vi er, med lastbiler og folk, siger Ronnie Fridthjof, der er producer.

Als: Filmprojektet I Krig & Kærlighed til 42,5 millioner kroner har sin første optagedag midt i februar i Havnbjerg Kirke. Filmselskabet Fridthjof Film kommer til Als med mellem 40 og 60 personer. Dertil kommer statisterne. Der skal optages 20 dage hen over to måneder.

Blandt skuespillerne er Sebastian Jessen, Rosalinde Mynster, Thure Lindhardt og Ulrich Thomsen. Filmen er inspireret af romanen Knacker, som er skrevet af forfatter Karsten Skov, som bor i Sønderborg Kommune. Hans bog er baseret på virkelige hændelser under Første Verdenskrig.

Skuespiller fra Høruphav

Produceren opfordrer folk til at bruge sin sunde fornuft, hvis man vil kigge på optagelserne på afstand.

- Man må helst ikke køre sin bil tæt på filmproduktionen. Filmen foregår i 1917, og så må der ikke komme en ny Toyota Corolla kørende i baggrunden. Så folk skal tænke sig om, når de henvender sig til filmholdet, siger Ronnie Fridthjof.

I december var der casting på børnehovedrollen i Sønderborg. Blandt de mange fremmødte blev 7-årige Axel Homann fra Høruphav valgt til rollen.

Filmholdet har for nylig været i Tønder for at optage zeppelinbasen, som den ser ud i dag. Inden holdet kommer til Als, skal der laves optagelser i Tjekkiet, hvor krigsscenerne optages. Der skal også optages i Nordtyskland og på Fyn.

Filmselskabet er i øjeblikket ved at forhandle med hoteller om, hvor filmholdet skal bo. Ronnie Fridthjof selv har lejet et hus i Sønderborg By.

- Jeg flytter min adresse til Sønderborg i to måneder sammen med mine børn og kone. Så jeg glæder mig til at blive sønderborggenser, siger Ronnie Fridthjof.