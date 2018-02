Stor opmærksomhed om filmoptagelser på Als

Mandag besøgte 30 journalister filmholdet bag 1. Verdenskrigsfilmen I Krig & Kærlighed i Havnbjerg.

Havnbjerg: 30 journalister er blevet presset ind i et lokale i sognehuset ved Havnbjerg Kirke. Mange af journalisterne er blevet i bus kørt fra København tidligt mandag morgen til Havnbjerg, hvor et filmhold på 60 mand er ved at optage 1. Verdenskrigsfilmen I Krig & Kærlighed. Journalisterne har mandag formiddag overværet optagelserne af en scene ved Havnbjerg Mølle, og nu er der sat op til en pressekonference i sognehuset. Det må være første gang, der er pressekonference i huset, der før var landsbyskole i Havnbjerg. Skuespillerne har en travl dag, så Thure Lindhardt, tyske Tom Wlaschiha og Rosalinde Mynster har taget frokosten med ind til pressekonferencen. Skuespillerne sidder i en lang række foran pressen. - De må være første gang, jeg spiser foran 30 mennesker, smiler Tom Wlaschiha. Det er vigtigt for producenten Fridthjof Film at optage filmen dér, hvor handlingen udspiller sig. Derfor optages der i fem uger på Als. Det er også derfor, at pressen fra København bliver fragtet til Als for at se filmoptagelserne og lave interviews med skuespillerne. Serien om 1864, som blev optaget i 2013, blev der kun optaget én dag på Dybbøl Banke, og alle pressekonferencer foregik i København.

Jeg er taget med i dag, fordi det er en stor film i Danmark. Det er også en vigtig film. Derfor vil vi fortælle om handlingen og filmen, og hvad folk kan forvente sig af den. Natasha Schmidt, KulturBunkeren.dk

Københavnsk og tysk I Havnbjerg spørger journalisterne blandt andet ind til, hvor meget filmholdet går op i at være historisk korrekt. Instruktør og manuskriptforfatter Kasper Torsting svarer, at holdet gør meget ud af at være historisk korrekt. Men sproget er ikke som dengang. - Sproget er en af de ting, for jeg tvivler på, at der blev talt københavnsk i Sønderjylland under 1. Verdenskrig. Det er noget, vi med vilje har valgt at se stort på, fordi vi sætter fokus på, hvordan det var at være menneske dengang, siger han. I filmen bliver der talt de sprog, der blev talt under 1. Verdenskrig. Så der tales både tysk og dansk, når der optages scener. - Bliver det oversat i filmen?, spørger en journalist til det tyske sprog. Thure Lindhardt svarer hurtigt. - Ja, der kommer undertekster på. Men altså, der, die, das. Så må man følge med i tyskundervisningen i skolen, siger han med et skævt smil.