Skovens dyr kan lukke Nøffelskov Festival

I otte år har frivillige arrangeret Nøffelskov Festival i Nybøls nyplantede skov. Men for første gang har Naturstyrelsen i år sagt nej til festivalen.

- Det ser ud til, at festivalen ikke bliver til noget i år. Vi har bokset med Naturstyrelsen om, hvordan vi skal holde festivalen. Vi skal holde et møde med dem, men deres umiddelbare holdning er, at skoven er blevet så stor, at festivalen generer dyrelivet for meget, siger Lars Dorf fra den frivillige gruppe Festivalbanden, der står bag festivalen.

Aftalerne mellem arrangørerne og Naturstyrelsen Sønderjylland har alle årene foregået uformelt og uden papirarbejde. Men i år har Naturstyrelsen Sønderjylland sagt nej til, at arrangørerne må holde festivalen i den unge skov.

Nybøl: I 2007 blev fem hektar jord i Nybøl beplantet med fire slags træer. Sammen med de små træer spirede også nye ideer frem i lokalsamfundet. I 2010 åbnede Nøffelskov Festival for første gang, og festivalen med amatørbands blev en stor succes fra første gang. Siden har der hvert år været Nøffelskov Festival i tidsrummet klokken 14-21.

Ser sort ud

Festivalbanden skal til møde med Naturstyrelsen Sønderjylland i løbet af marts. Styrelsen har blandt andet foreslået, at festivalen holdes i efteråret eller tidligere på foråret, så festivalen ikke generer i ynglesæsonen.

- Men i efteråret har vi også Nybøl Idrætsuge, og det er altid de samme Tordenskjolds soldater, der stiller op. Så den løsning holder ikke. Og det er lige tidligt nok at holde festivalen i april. Så det ser lidt sort ud, siger Lars Dorf.

Festivalen er hvert år blevet holdt i den sidste weekend i maj.

Uanset om der findes en løsning for festivalen, så bliver det svært at nå at lave en Nøffelskov Festival i år.

- Hvis vi skulle få lov, så kommer det til at knibe med at stable noget på benene, siger Lars Dorf.

Festivalen er gratis for publikum, og der dukker mellem 500 og 800 op til festivalen. Bandene spiller gratis mod forplejning i form af grillpølser og drikkevarer. Festivalen hører under Nybøl Idrætsforening, som stiller underskudsgaranti. Festivalen har givet et lille overskud de senere år.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skovrider Inge Gillesberg ved Naturstyrelsen Sønderjylland.