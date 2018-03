Sigurd Barrett og 390 sønderjyske sangere

Sønderborg: Drengene fra Sønderjysk Drengekor står i en lang række iført sort tøj og sorte sko. De står yderst på scenekanten i Koncertsalen i Alsion. Bag dem står 320 voksensangere. Sigurd Barrett instruerer drengene i, hvordan de skal gå, når der om en time er koncert.

- Se her drenge. Gå sådan her. Og når I går, så må det ikke være for hurtigt, siger Sigurd Barrett til drengene og tager hænderne op foran brystet i bedestilling.

Koncerten hedder Sigurd Barrets Danmarkshistorie, og sangene fortæller om Danmark fra istiden til fremtiden. I alt deltager 410 voksen- og børnesangere i koncerten, som har øvet sig på korkoncerten både lørdag og søndag. Det er kammerkoret Vox Humana, 300 voksne amatørsangere fra Sønderjylland og nogle fra Struer samt 90 sangere fra Sønderjysk Pige- og Drengekor.

Prøverne er ved at være forbi, og Sigurd Barrett sender de sidste ord afsted til korsangerne.

- Husk nu at nyde det under koncerten. Hvis en ting smutter, så gør det ikke spor. Det handler om at have det rart sammen. Jeg er dybt rørt over, at I har lyst til at gå om bord i det her, siger han til korsangerne.