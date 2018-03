Se billederne: I Krig & Kærlighed i Tjekkiet

- Jeg kan godt lide filmens historie. Jeg kan godt lide, at det ikke er så sort og hvidt. At de gode ikke nødvendigvis er gode. Og de onde ikke nødvendigvis er onde. Det er ikke bare en krigs- og kærlighedshistorie. Filmen viser noget om, hvad man skal igennem for at overleve i en krig, siger Thure Lindhardt.

Forstå os selv

For Thure Lindhardt er det vigtigt, at der bliver fortalt om historiske krige - for eksempel gennem film.

- Historien er så vigtig. Hvordan skal vi finde ud af, hvor vi skal hen i dag, hvis vi ikke kender historien. Uden historien kan vi ikke se de tegn i verden, hvor Trump og folkevandringerne kommer. Hvis vi forstår perspektivet i 1864, 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig, så forstår vi os selv som folk og nation, siger Thure Lindhardt.

Filmen handler om soldaten Esben, som fingerer sin egen død i 1. Verdenskrig for at komme hjem til Als til sin kone og søn. Esben spilles af Sebastian Jessen. Esben bliver sendt i krig med sin ven Jes, der spilles af Morten Brovn. Nathalie Madueño spiller Jes' kone, Marie.

Nathalie Madueño er glad for, at det meste af filmen optages der, hvor historien foregår.

- Der er noget fantastisk i at være det sted, hvor handlingen foregår. Der er noget stort i at skulle leve sig ind i en krig, som har haft stor betydning i menneskers liv. Historisk set er det en vigtig begivenhed, og det er jeg glad for at være en del af at skulle fortælle om, siger hun.

Denne uge har der været optagelser i Havnbjerg Mølle, ved Egetofte Naturskole samt i Nørreskoven. Optagelserne fortsætter på mandag ved Ballebro Færgekro. Derfor er færgen indstillet hele dagen, da vejen ned til færgen vil være spærret.