Saltoer og ildsjæle i Ulkebøl Hallen

Ulkebøl: Fødderne vender op i luften i en vejrmølle, og på hænderne er der lyserøde handsker. Beyoncés 'Run the World' vælter ud af højttaleren. Vidar, Ulkebøl og Dybbøls fælleshold for pigespring for 3. og 4. klasse er i gang på gulvet i Ulkebøl Hallen.

Hæder til ildsjæl

Pigernes instruktør Natascha Christiansen fra Skelde bliver overrasket med æren Årets Skulderklap, da pigernes opvisning er slut.

- Du gør en ekstraordinær indsats og fungerer i alle facetter som gymnast, instruktør, bestyrelsesmedlem og står for vores økonomi. Du gør alt super og er altid klar til at give en ekstra hånd. Det skal du have en stor tak for. Uden ildsjæle som dig, så ville vi intet være, siger formand Lone Petersen.

Natascha Christiansen blev meget overrasket over hæderen.

- Jeg bor i Skelde, men kan ikke slippe klubben her. Vi har et godt fællesskab. Det er en forening, der har så mange fantastiske mennesker. Det er dejligt at blive anerkendt, siger Natascha Christiansen bagefter og en af pigerne fra holdet supplerer.

- Hun er verdens bedste instruktør!