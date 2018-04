Prinsesse Benedikte fejrer Egernsundbroens 50 år

Egernsund: Den 19. juni 1968 blev Danmarks sidste kædefærge erstattet med Egernsundbroen. I år er det 50 år siden, at broen mellem Egernsund og Gråsten blev indviet, og det fejres af byens foreninger med en stor festdag lørdag den 23. juni. Det var prinsesse Benedikte, der klippede den røde snor til broen for 50 år siden. Hun har sagt ja til at deltage under festlighederne på broen 50 år efter.

- Det betyder rigtigt meget for os, at kongehuset har fokus på vores område. Vi er glade for, at hun kommer tilbage 50 år senere og ser, hvad betydning broen har haft. Det er flot prioriteret, siger Daniel Staugaard fra Egernsund Borgerforening.

Et udvalg på otte mand fra borgerforeningen, Egernsund Kultur- og Idrætsforening, Kulturhuset Den Gamle Skole og Egernsund Frivillige Brandværn har arrangeret dagen, som begynder med et optog gennem byen med børnehaverne, brandværnsorkester og faner samt sildebord på havnen.

Det er vigtigt for byen at markere de 50 år med en bro over vandet.

- Før broen kom, var der en trækfærge. Det var bøvlet at komme over. Broen har bundet området sammen og har gjort afstanden mindre. Det har været et stort spring infrastrukturmæssigt, og det har betydet meget for Egernsund, siger Daniel Staugaard.