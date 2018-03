Ny film vækker det glemte slag

- Slaget blev det sidste søm i den gamle danske helstats ligkiste. Det blev kæmpet her på Als i 1864. Med den her film er vi med til at sætte fokus på det historiske slag, sagde museumsinspektør Bjørn Østergaard ved premieren i Multikulturhuset fredag.

Forfatter Tom Buk-Swienty har været medforfatter på filmen.

- Den 18. april har mejslet sig ind i den danske bevidsthed som et ærefuldt nederlag. Slaget den 29. juni var et slag, hvor danskerne havde en chance for at vinde. Men alt gik galt. Det her slag er et eksempel på, hvor galt det kan gå, når man er styret af ideologier. Det er en meget vigtig historie, og filmen viser den med alt sin skræk og gru, sagde Tom Buk-Swienty inden premieren.

Filmen er optaget af et filmhold på 50 personer over en weekend på Kær Vestermark. Filmen fortæller om slaget, som foregik natten til den 29. juni 1864, hvor preusserne sejlede over Alssund til Kær i robåde. Det kom til hårde kampe især omkring landsbyen Kær. De danske styrker trak sig tilbage til Kegnæs, hvor de blev sejlet til Fyn. Den 20. juli blev der indgået våbenstilstand mellem Danmark og Preussen og Østrig.

Filmen kan ses i Historiecenter Dybbøl Banke fra lørdag, hvor centret åbner for denne sæson.