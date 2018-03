Musikfestival i Rinkenæs: Musik til rødderne

For andet år i træk er der Back to the Roots musikfestival på den tidligere efterskole i Rinkenæs.Foto: Timo Battefeld

Hele weekenden er der Back to the Roots musikfestival på Benniksgaard Anneks for anden gang.

Rinkenæs: På scenen spiller Ewan Mcintyre Band, så publikum ikke kan sidde stille. Der bliver smilet og klappet i salen på Benniksgaard Anneks. På bordene er der pyntet op med grønne dekorationer i anledning af Sankt Patricks Day. Det er lørdag eftermiddag, og Benniksgaard Anneks er blevet omdannet til en festival, hvor der er fadøl i hanerne og omkring 30 bands spiller i løbet af weekenden. Det glæder veninderne Berit Hyldager fra Gråsten og Elin fra Tønder. - Vi er vilde med det her musik. Det er lige os. Vi er Tønder Festival-veteraner. Det er et dejligt tiltag, et flot arrangement og godt set up, siger Berit. De holder meget af bluesmusikken. - De følelser, som de synger om, det rør en. Det er længsel og kærlighed og trækker tiden tilbage til de tvungne udvandringer, siger Elin.

Fakta Festivalen fortsætter søndag, hvor der næsten udelukkende er sønderjyske optrædender som Rinkenæs Brass Band, Mark og Christoffer samt Nordalsiske Spillemænd. Søndag er der åbnet klokken 11-15. Klokken 12 er der sønderjysk kagebord.

Første koncert i Danmark Ewan Mcintyre Band er for første gang i Danmark for at spille på en festival. Frontmand Ewan Mcintyre er glad for at være i Danmark, hvor han har bedsteforældre, onkler og fættre og kusiner i København. - Det er rart at være til vores første festival i Danmark. Det er dejligt at møde mennesker her. Jeg elsker at være i Danmark, hvor jeg har familie, siger Ewan Mcintyre efter bandets koncert. Han vil gerne spille på flere festivaler i Danmark i fremtiden. - Det er en lille festival med mange rare mennesker. Jeg nyder at være her. Det er et godt sted med en god lyd, siger Ewan Mcintyre.