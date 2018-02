Menighedsråd mindes prins Henrik med gudstjeneste

Gråsten-Adsbøl Menighedsråd står søndag den 4. marts for en mindegudstjeneste for prins Henrik.

Gråsten: Gråsten-Adsbøl Menighedsråd ønsker at markere prins Henriks død med en mindegudstjeneste. Det sker søndag den 4. marts klokken 11.00 i Gråsten Slotskirke. Mindegudstjenesten holdes for at vise respekt og taknemmelighed overfor prins Henrik, oplyser menighedsrådsformand Helle Blindbæk.

- Det er helt naturligt for os at holde en mindegudstjeneste med den tilknytning, som kongehuset har for Gråsten. Prins Henrik har været en del af bybilledet alle de sommerferier, som kongefamilien har holdt i Gråsten. Det er også helt naturligt, da dronningen på en måde er folkekirkens overhoved, siger Helle Blindbæk om gudstjenesten.

Gudstjenesten bliver en erstatning for den almindelige gudstjeneste den 4. marts.

Den 24. juli 2014 læste prins Henrik op fra sin nye digtsamling på fransk i en udsolgt Gråsten Slotskirke. Digtsamlingen 'I mine lykkelige nætter' blev desuden læst op på dansk ved skuespiller Lars Thiesgaard. Der var dengang programsat oplæsning af otte digte.

- Vi har fået Lars Thiesgaard til at komme og læse nogle af de samme digte op, som prinsen udvalgte i sin tid. Oplæsningen bliver en del af gudstjenesten, siger Helle Blindbæk.