Læsekreds om videnskab udvider horisonten

- Videnskab er vigtigt. For det, vi har tilfælles, er de naturvidenskabelige love, selvom vi har forskellig religion. Derfor er det en god ting at stifte bekendtskab med naturvidenskaben. Det er noget, som binder os sammen og sætter nye tanker i gang, siger Ray Carlton Jones om at være med i læsekredsen.

- Læsergrupper handler altid om skønlitteratur. Jeg ville gerne have udvidet min horisont, siger Signe Gad, om baggrunden for at melde sig.

Alle kan være med

Gruppen understreger, at det er populærvidenskab, der bliver læst.

- Vi har forskellige baggrunde, hvis vi alle var ingeniører, så ville vi sidde og gå alt få dybt i teknikken, siger Jørgen Ninb Sørensen, der er ingeniør.

- Alle kan være med. Jeg ville ikke have læst de bøger, hvis jeg ikke var kommet her, siger Signe Gad, der savner flere kvinder i læsekredsen.

- Hvis vi skulle diskutere teorierne til bunds, så skulle vi have matematik på et højere niveau, siger Ray Carlton Jones.

Nye medlemmer - både mænd og kvinder - er velkomne i læsegruppen, som blev oprettet på initiativ af bibliotekar Zoe Skovgaard Asta.

- Da jeg opdagede, at alle af de næsten 100 læsekredse, der serviceres af biblioteket, læser romaner, fik jeg idéen til en kreds, der vil læse videnskabelige værker. Jeg kunne ikke forestille mig, at en by med Danfoss, Linak og et universitet med videnskabsfag ikke vil have en del borgere med interesse for videnskabelige emner og lyst til at dele disse interesser med andre, siger hun.