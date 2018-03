SØNDAG DEN 22. APRIL KLOKKEN 20.00, SKANSEN: Verdenstjernen Semino Rossi giver koncert i Broager Sparekasse Skansen den 22. april. De senere års største stjerne på schlagerscenen er argentineren Semino Rossi. Da Semino Rossi for godt 30 år siden gæstede Østrig, blev han budt velkommen i sådan en grad, at Tyrol er blevet hans nye hjemstavn, hvor han har gjort karriere og stiftet familie. I et interview med JydskeVestkysten sagde han om koncerten i Sønderborg: - Jeg glæder mig virkelig til at dele min musik med de lokale fans. For mig handler det om at tage mit publikum væk fra hverdagens problemer i nogle timer og synge om kærlighed og håb. Billetsalg via www.kulturisyd.dk Arkivfoto: Timo Battefeld