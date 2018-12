Gråsten: Torvet i Gråsten var fyldt med mennesker torsdag den 19. juli, da dronningen ankom til slotsbyen til sit årlige sommerophold på Gråsten Slot. Det er en tradition, at byen og byrådet tager i mod regentparret, når de ankommer til byen i løbet af juli. Det var første gang, at dronningen ankom uden sin mand, prins Henrik, som døde i februar.

- Deres Majestæt, velkommen til Sønderborg Kommune. Vi glæder os over, at De holder fast i traditionen om at flytte ind på slottet i løbet af sommeren. Vi er også glade for, at De holder fast i traditionen med, at vi modtager Deres Majestæt her på Torvet. Det er vi meget taknemmelige for, sagde borgmester Erik Lauritzen til dronningen i en tale under modtagelsen,

Kronprinsparret og deres børn ankom til ferie på Gråsten Slot i begyndelsen af juli. Det var derfor kronprinsparret samt børn, der hilste på Gråstens ringrideroptog søndag den 15. juli. Den kongelige familie har sagt ja til at hilse på rytteroptoget de sidste mange år. Alt efter hvem der holder ferie på slottet, kommer familien ud og hilser på rytteroptoget. Sidste år var det dronning Margrethe, og året før var det både dronningen og kronprinsparret med børnene.

For tredje år i træk lod dronningen også slotshaven være åbnet en dag for publikum, mens hun var på slottet. Slotshaven er åben for offentligheden året rundt, men der er lukket når kongefamilien er på slottet. Ifølge landskabsarkitekt Tanguy Laviolette fra Slotss- og Kulturstyrelsen er det dronningens ønske, at offentligheden får mulighed for at komme ind i sommerferien.

- Det er en magnet, at kongefamilien er på slottet. Der er mange mennesker, der kommer helt op til gitteret og spørger, hvornår de må komme ind, og det er rart at kunne give dem den mulighed, sagde han på dagen, hvor folk blev vist rundt i hold.