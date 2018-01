Kinorama ser frem mod stort 2018

Sønderborg: Biografejerne Per og Anitta Matthiesen har travlt i disse dage. Dagene er fyldt med byggemøder og ansættelsessamtaler. Søndag den 4. februar lukker den gamle Kinorama i Perlegade, og torsdag den 8. februar åbner Kinorama i Borgen.

På åbningsdagen bliver der vist Disneys Coco, den danske børnefilm Vitello samt animationsfilmen Hodja fra Pjort. Om aftenen er der gallapremiere på Fifty Shades Freed samt fyrværkeri fra taget på Borgen.

2017 var et dårligt filmår i Danmark, og det smittede også af på Kinorama. I 2016 blev der solgt 97.000 billetter, mens der i 2017 blev solgt 88.000 billetter.

- Sådan er det i den her branche. Når vi har de rigtige film på hylderne, så går det godt. Men vi er afhængige af, at Hollywood laver nogle gode film. 2018 bliver et kæmpe år, siger Per Matthiesen.

2018 byder nemlig på en lang stribe af film, som filmbranchen har store forventninger til. Det er film som Tomb Raider, Steven Spielbergs Ready Player One, X-Men og Far til Fire. Per Matthiesen håber på at sælge mellem 150.000 og 200.000 billetter i 2018.