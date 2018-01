Jollmands frivillige bygger og hygger

Holm: I 20 år har frivillige arbejdet med at restaurere Jollmands Gård i Holm. Det begyndte med den fredede del - selve gården. Efterfølgende kom byggeriet af en værksteds- og udstillingsbygning. Nu arbejdes der på at genopføre bagehuset, som i mange år lå i ruiner ved siden af gården. Men flere fonde samt Sønderborg Kommune har støttet med i alt 1,5 million kroner til projektet.

Huset skal stå klar til foråret, hvor en del af huset skal bruges til at undervise folkeskoleelever om gamle dage. Der skal også indrettes en mindestue for den alsiske digter Martin N. Hansen. Foreningen har fået et møbelsæt, som digteren selv har tegnet. Det skal selvfølgelig stå i stuen.

Denne lørdag er ni mænd i gang på gården. De fleste arbejder på bagehuset. I værkstedsbygningen er det tvillingerne Hans og Thomas Jensen, som er i gang med at restaurere en traktor fra 1922. En Fordson Major.

- Det har taget knap to år at arbejde på den. Vi roder også med motorcykler og biler derhjemme. Men det er mest ting fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Så det er et bijob det her. Det er sjovt at sætte gamle ting i stand, fortæller Hans og Thomas Jensen.

De har begge været reparatører på Danfoss, men er nu gået på efterløn. De er de næstyngste i den arbejdsomme flok på Jollmands Gård.

En klokke ringer i værkstedsbygningen.

- Så er det tid, smiler Hans Jensen.