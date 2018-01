Her er Sønderborgs ti mest læste historier i 2017

Mange fulgte også med i Spejdernes Lejr, som foregik på Kær Vestermark i juli. Nummer to på top ti er en artikel med et billede af Kær Vestermark, efter de knap 37.000 spejdere og frivillige havde forladt området.

Fart på motorvejen

Nummer syv på top ti er artiklen om en mand fra Uge, der den 3. juni blev målt til at køre 247 kilometer i timen på den sønderjyske motorvej mellem Sønderborg og Kliplev for at nå hjem og hente en koncertbillet, som han havde glemt. Han skulle til koncert i Mølleparken med Allan Olsen. Manden var i december i retten, hvor han blev idømt en bøde på 7000 kroner og frakendelse af kørekortet i et halvt år.

Artiklen nåede også Allan Olsen, som på sin Facebook-side skrev.

"Kære Fartbølle: Vi lægger lige to billetter til dig ved døren til min koncert i Aabenraa den 1. februar. Så risikerer du ikke at glemme dem derhjemme. Og: Vent lige med at køre hjem, til vi er væk ... K. Allan"

Nummer otte på listen handler også om motorvejen. I oktober kørte Jan Hellesøe fra tv-programmet 'Fuckr med dn hjrne' galt på vej til København. DR-værten skulle fra sit hjem i Sønderborg til København, hvor han skulle optræde om aftenen, da det gik galt ved Christiansfeld. Under en overhaling af en lastbil gik det galt. TV-værten kørte med 100-110 kilometer i timen op bag i en lastbil. Bilen blev totalskadet ved uheldet, mens Jan Hellesøe slap uden skrammer.

- Jeg er enormt glad for, jeg lever. Hvis bare jeg var kommet 3-4 centimeter længere ind under lastbilen, så var jeg måske her ikke mere, har en politimand fortalt mig, sagde Jan Hellesøe efterfølgende til JydskeVestkysten.