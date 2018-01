Girlpower og Nissebanden på fodboldbanen

Denne uge er der sfo fodboldstævne i idrætshallen Skansen i Dybbøl. Mellem 350 og 400 drenge og piger spiller hen over fire dage.

Dybbøl: Snørebånd med glimmer bliver bundet. Langt hår bliver sat med hestehaler og fletninger. En flok piger fra 1. klasse fra Dybbøl-Skolens sfo står tæt i ting og råber deres kampråb. - Hvem er girlpower? Det er vi!, runger det ud i hallen. Hallen er fyldt med piger fra 1. og 2. klasse fra sfo'er i Sønderborg By samt Augustenborg. I rigtig mange år har der været fodboldstævne for sfo'erne i Sønderborg By. I dag er det 12 hold, der skal dyste på de to fodboldbaner. I alt er der tilmeldt 48 hold. Mellem 350 og 400 børn skal på banen i løbet af denne uge. Pigerne fra Dybbøl-Skolen hedder Girlpower. Deres første kamp ender 0-0. - Det er fedt at være med. Vi håber, vi vinder det hele. Det er hyggeligt og sjovt at spille med pigerne, siger Katrine, mens hun bider i et grønt æble. - Vi har øvet os i skolen og i gymnastiksalen. Og vi har en god træner, siger Josefine lige inden Girlpower skal møde holdet Super Girlpower.

Kæmper for sejr Stævneleder Poul Harald Holm har været med til stævnet i 12 år. Han er til daglig pædagog i Ahlmann-Skolens sfo. Stævnet har indtil i år foregået i Humlehøj-Hallen. - Vi holder stævnet for at lave et fælles arrangement for sfo'erne i Sønderborg. Det, synes vi, er vigtigt. Det gode ved at spille i Skansen er, at vi har to baner at afvikle kampe på, siger Poul Harald Holm. Alle holdene har et kampråb. - Hvad kæmper vi for? Sejr!, lyder det fra et hold. En pige står i målet for sit hold og kaster bolden ud til en medspiller i en høj bue. - Tril den. Li' som i bowling, minder hendes træner hende om.

Varme nissehuer 1. klasses hold fra Ulkebøl Skoles sfo hedder Nissebanden. De spiller den første kamp med nissehuer, indtil det bliver for varmt. - Det er sjovt at være med og prøve at stå mål, siger Nicoline. - Jeg var lige ved at skyde mål, smiler Simone. Nogle af de andre piger Tringa, Dicte og Silje fortæller, at de har øvet sig på fodbold i skolen. - Vi håber, at det går godt i dag, siger de.